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Ракурс
У ТРЦ «Космополит» спалахнула пожежа, скріншот відео

У Києві спалахнула пожежа в торговому центрі (ФОТО)

13 січ 2024, 16:49
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У Києві в Соломʼянському районі міста спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит», відбувається евакуація людей.


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Про це сьогодні. 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, загоряння сталося на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

Екстрені служби прямують на місце, — зазначив Кличко.

Джерело: Ракурс


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