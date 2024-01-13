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У ТРЦ «Космополит» спалахнула пожежа, скріншот відео
У Києві спалахнула пожежа в торговому центрі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191329-u-kyievi-spalahnula-pojeja-v-torgovomu-centri.htmlРакурс
У Києві в Соломʼянському районі міста спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит», відбувається евакуація людей.
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Про це сьогодні. 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, загоряння сталося на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.
Екстрені служби прямують на місце, — зазначив Кличко.
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