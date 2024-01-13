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В ТРЦ «Космополит» вспыхнул пожар, скриншот видео
В Киеве произошел пожар в торговом центре (ФОТО)https://racurs.ua/n191329-v-kieve-proizoshel-pojar-v-torgovom-centre.htmlРакурс
У Києві в Соломʼянському районі міста спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит», відбувається евакуація людей.
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Про це сьогодні. 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, загоряння сталося на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.
Екстрені служби прямують на місце, — зазначив Кличко.
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