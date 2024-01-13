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Ракурс
В ТРЦ «Космополит» вспыхнул пожар, скриншот видео

В Киеве произошел пожар в торговом центре (ФОТО)

13 янв 2024, 16:49
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У Києві в Соломʼянському районі міста спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит», відбувається евакуація людей.


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Про це сьогодні. 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, загоряння сталося на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

Екстрені служби прямують на місце, — зазначив Кличко.

Источник: Ракурс


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