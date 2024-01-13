Уничтожение российского блиндажа, скриншот видео

https://racurs.ua/n191328-bpla-pogranichnikov-pomog-unichtojit-vrajeskiy-blindaj-na-harkovschine-video.html

Ракурс

На Харківщині прикордонники «Сталевого Кордону» за допомогою БПЛА знищили черговий бліндаж російських загарбників.

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Відповідне відео сьогодні, 13 січня, опубліковане у Telegram-каналі 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий Кордон».

Влучна робота операторів БПЛА забезпечила ліквідацію кількох російських тарганів на тимчасово окупованій території Харківщини, — вказано в описі відео.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.