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Ракурс
Уничтожение российского блиндажа, скриншот видео

БПЛА пограничников помог уничтожить вражеский блиндаж на Харьковщине (ВИДЕО)

13 янв 2024, 16:26
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На Харківщині прикордонники «Сталевого Кордону» за допомогою БПЛА знищили черговий бліндаж російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні, 13 січня, опубліковане у Telegram-каналі 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий Кордон».

Влучна робота операторів БПЛА забезпечила ліквідацію кількох російських тарганів на тимчасово окупованій території Харківщини, — вказано в описі відео.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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