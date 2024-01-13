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Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: прокуратура Сумщины
Рашисты четырьмя ракетами ударили по общине на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n191330-rashisty-chetyrmya-raketami-udarili-po-obschine-na-sumschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 січня, вдарили чотирма ракетами по Великописарівській громаді на Сумщині.
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Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури Сумщини.
За попередніми даними слідства, ворог, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, запустив по території Великописарівської громади чотири ракети С-300.
Унаслідок атаки окупантів пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема 10 приватних будинків, ЛЕП тощо, — вказано в повідомленні.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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