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Ракурс
Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: прокуратура Сумщины

Рашисты четырьмя ракетами ударили по общине на Сумщине (ФОТО)

13 янв 2024, 17:41
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 січня, вдарили чотирма ракетами по Великописарівській громаді на Сумщині.


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Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури Сумщини.

За попередніми даними слідства, ворог, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, запустив по території Великописарівської громади чотири ракети С-300.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема 10 приватних будинків, ЛЕП тощо, — вказано в повідомленні.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: прокуратура Сумщини

Источник: Ракурс


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