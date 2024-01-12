Кількість вантажівок у чергах на КПП на кордоні з Польщею назвали у ДПСУ

У Польщі триває акція з блокування кордону, фото: «Радіо Свобода»

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У пунктах пропуску на кордоні з Польщею у чергах перебувають понад 1,8 тис. вантажівок. З них станом на ранок сьогоднішнього дня, 12 січня, близько тисячі вантажівок — у чергах на розблокованому КПП «Медика-Шегині», що більше, ніж на трьох інших пунктах пропуску — «Ягодин», «Рава-Руська» і «Краківець», котрі продовжують блокуватися.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Звісно, ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску «Шегині» бо, власне, і водії та перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон, — зазначив він.

Зазначається, що раніше речники поліції у містах Томашув Любельський і Холм Люблінського воєводства, а також Перемишль і Ярослав Підкарпатського воєводства повідомляли, що час очікування вантажівок на перетин польсько-українського кордону триває в середньому від двох до чотирьох діб.

Польські перевізники 6 листопада заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною в пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ», «Краківець — Корчова», «Рава-Руська — Гребенне».

23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску «Шегині-Медика», котрі на період Різдвяних свят з 24 грудня до 4 січня призупиняли блокаду кордону в цьому місці.

З 6 січня у Польщі було відновлено рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика — Шегині», де аграрії на невизначений час призупинили блокаду кордону.

Джерело: «Укрінформ»