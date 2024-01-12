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Ракурс
Учені створили першу в історії карту магнітного поля Галактики

Першу карту магнітного поля нашої галактики створили японські учені

12 січ 2024, 12:27
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Команда астрономів за результатами нового дослідження створила першу в історії карту структур магнітного поля в спіральному рукаві нашої галактики Чумацький Шлях.


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Про це повідомляє прес-служба Токійського університету (Японія).

Отримані дані свідчать про те, що магнітні поля сильно впливають на зореутворюючі регіони, а це означає, що вони відіграли певну роль у створенні нашої Сонячної системи, — наголошує прес-служба вишу.

До цього часу всі спостереження магнітних полів у Чумацькому Шляху призводили до дуже обмеженої моделі, яка значною мірою відповідала формі диска самої галактики.

У новому дослідженні учені використали дані, зібрані:

  • телескопом в Хіросімському університеті, здатному вимірювати поляризоване світло, щоб визначити магнітні сигнатури;
  • космічним апаратом Gaia, запущеному Європейським космічним агентством у 2013 році, який спеціалізується на вимірюванні відстаней до зірок.

В результаті вдалося побудувати кращу модель з більш тонкими деталями у трьох вимірах:

  • попередні моделі та спостереження могли лише уявити собі гладке і здебільшого однорідне магнітне поле в нашій галактиці;
  • нові дані показують, що хоча магнітні силові лінії в спіральних рукавах приблизно вирівнюються з галактикою в цілому, в малих масштабах лінії насправді розкидані на різні відстані через різні астрофізичні явища, такі як наднові та зоряні вітри.

Ми зосередилися на конкретній області, рукаві Стрільця нашої спіральної галактики (ми знаходимося в сусідньому рукаві Оріона) і виявили, що домінуюче магнітне поле там значно відривається від площини галактики, — зазначають учені.

Зазначається, що галактичні магнітні поля неймовірно слабкі, приблизно у 100 тис. разів слабші за власне магнітне поле Землі. Однак, попри це протягом тривалого часу газ і пил у міжзоряному просторі прискорюються цими полями, що пояснює наявність деяких «зоряних ясел» — областей зореутворення, які не можна пояснити лише силою тяжіння.

Це відкриття означає, що подальше картування магнітних полів у нашій галактиці може допомогти краще пояснити природу та еволюцію Чумацького Шляху та інших галактик, — наголошують учені.

Картографування магнітних полів. Білі лінії, накладені на зображення рукава Стрільця Чумацького Шляху, показують поляризацію або орієнтацію світла. Вона корелює з орієнтацією локальних силових ліній магнітного поля. У поєднанні ця інформація створює детальну карту магнітного поля в цьому рукаві галактики. Джерело: Токійський університет

Джерело: Ракурс


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