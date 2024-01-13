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На Миколаївщині з ПЗРК збили російську крилату ракету, фото: «Корреспондент.нет»
На Миколаївщині російську ракету збили з ПЗРК (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191332-na-mykolayivschyni-rosiysku-raketu-zbyly-z-pzrk-video.htmlРакурс
Повітряне командування «Південь» на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує момент збиття російської крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади.
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Показана на відео подія сталася сьогодні, 13 січня, вранці.
Зазначається, що загалом сьогодні вранці на Миколаївщині підрозділи ППО Сил оборони півдня України знищили дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
Також 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, втратили бойову спроможність у повітрі, — вказано в повідомленні.
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