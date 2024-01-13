Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Миколаївщині з ПЗРК збили російську крилату ракету, фото: «Корреспондент.нет»

На Миколаївщині російську ракету збили з ПЗРК (ВІДЕО)

13 січ 2024, 18:34
999

Повітряне командування «Південь» на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує момент збиття російської крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади.


.

Показана на відео подія сталася сьогодні, 13 січня, вранці.

Зазначається, що загалом сьогодні вранці на Миколаївщині підрозділи ППО Сил оборони півдня України знищили дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Також 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, втратили бойову спроможність у повітрі, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів