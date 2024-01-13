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Ракурс
У столичному ТРЦ «Космополит» ліквідували пожежу, фото: ДСНС

Пожежу у столичному ТРЦ загасили — Кличко (ФОТО)

13 січ 2024, 18:58
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У Києві загасили пожежу, яка сьогодні, 13 січня, спалахнула у ТРЦ «Космополит», розташованому в Солом’янському районі міста.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, загоряння сталося на четвертому поверсі будівлі, було виявлено один осередок пожежі.

З будівлі евакуювали близько 200 людей. Відомо про трьох постраждалих:

  • жінка та чоловік, які там працюють;
  • восьмирічна дівчинка, яка перебувала в торговельному центрі.

Всі — зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися, — зазначив мер Києва.

У ДСНС повідомляють, що загоряння в одному з приміщень цього ТРЦ було ліквідовано о 17.42 на площі 50 кв.м.

У столичному ТРЦ «Космополит» ліквідували пожежу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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