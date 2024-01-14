Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: eutrophication&hypoxia

https://racurs.ua/n191342-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 14 січня, росія розмістила 11 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів», загальний залп якого становить до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 15 суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.