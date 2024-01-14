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Ракурс
Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: eutrophication&hypoxia

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

14 янв 2024, 09:27
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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 14 січня, росія розмістила 11 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів», загальний залп якого становить до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 15 суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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