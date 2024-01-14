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Ракурс
Пожар в торговом центре «Космополит». Фото: ГСЧС

Пожар в ТРЦ Киева — стало известно, кто совершил умышленный поджог

14 янв 2024, 19:50
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Пожежу в київському торговому центрі «Космополит» у Соломʼянському районі влаштував семирічний відвідувач.


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Поліцейські, провівши огляд місця події й вивчивши відео з камер відеоспостереження, встановили, що загоряння сталося внаслідок умисного підпалу. Пожежу влаштував семирічний хлопчик — відвідувач парку розваг. Про це 14 січня поліція Києва повідомила в Facebook.

Батьків разом із дитиною запросили до поліцейського відділку, де вони повинні будуть дати покази. Слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 січня близько у столичному ТРЦ сталося загоряння на четвертому поверсі будівлі, де заходиться дитяча кімната. Було евакуйовано близько 200 осіб. Постраждали внаслідок пожежі троє осіб — двоє працівників центру та восьмирічна дівчинка. Всі поскаржилися медикам на отруєння продуктами горіння, але госпіталізація не знадобилася.

Источник: Ракурс


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