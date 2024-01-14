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Пожар в торговом центре «Космополит». Фото: ГСЧС
Пожар в ТРЦ Киева — стало известно, кто совершил умышленный поджогhttps://racurs.ua/n191363-pojar-v-trc-kieva-stalo-izvestno-kto-sovershil-umyshlennyy-podjog.htmlРакурс
Пожежу в київському торговому центрі «Космополит» у Соломʼянському районі влаштував семирічний відвідувач.
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Поліцейські, провівши огляд місця події й вивчивши відео з камер відеоспостереження, встановили, що загоряння сталося внаслідок умисного підпалу. Пожежу влаштував семирічний хлопчик — відвідувач парку розваг. Про це 14 січня поліція Києва повідомила в Facebook.
Батьків разом із дитиною запросили до поліцейського відділку, де вони повинні будуть дати покази. Слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 13 січня близько у столичному ТРЦ сталося загоряння на четвертому поверсі будівлі, де заходиться дитяча кімната. Було евакуйовано близько 200 осіб. Постраждали внаслідок пожежі троє осіб — двоє працівників центру та восьмирічна дівчинка. Всі поскаржилися медикам на отруєння продуктами горіння, але госпіталізація не знадобилася.
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