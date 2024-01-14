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Румыния начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности. Фото: ОП
Украина и Румыния начали переговоры по гарантиям безопасностиhttps://racurs.ua/n191362-ukraina-i-rumyniya-nachali-peregovory-po-garantiyam-bezopasnosti.htmlРакурс
Румунія розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори.
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Переговори почалися у неділю, 14 січня. Делегації від двох країн зустрілися на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру у швейцарському Давосі. Зараз там проходить Всесвітній економічний форум. Про це повідомили в Офісі президента України.
Представники Києва та Бухареста обговорили основні елементи майбутньої угоди та узгодили питання проведення подальших переговорів. На Банковій відзначили, що працювати над спільною угодою доручив президент Володимир Зеленський в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства.
Румунія стала дев’ятою країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори.
Нагадаємо, 13 січня Сполучені Штати Америки розпочали розмову з урядом України стосовно двосторонніх гарантій безпеки. А 12 січня президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України до НАТО.
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