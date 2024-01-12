Україна та Велика Британія уклали угоду про безпеку - що пообіцяв Лондон, фото - Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n191305-ukrayina-ta-velyka-brytaniya-uklaly-ugodu-pro-bezpeku-scho-poobicyav-london.html

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України до НАТО.

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Країни «Групи семи» (G7) на саміті НАТО у Вільнюсі ухвалили декларацію, згідно з якою кожна з країн — учасниць G7 зобов’язалася надати Україні гарантії безпеки. Таким чином Велика Британія стала першою з країн G7, яка уклала відповідну угоду.

Зокрема, договір, який британська влада називає «історичним», передбачає, що у разі нового нападу на Україну Велика Британія надаватиме Києву «швидку та безперервну» допомогу в галузі оборони.

Також угода формалізує допомогу, яку Лондон вже надає Україні, включаючи обмін розвідданими, співпрацю у сферах кібербезпеки та оборонної промисловості, навчання медичних працівників та військових.

Сьогодні день, коли історія Європи змінилася. Україна та Сполучене Королівство уклали нову та безпрецедентну угоду про безпеку. Це не просто декларація. Це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці, і зокрема гарантіям безпеки від видатної глобальної сили Велика Британії, — сказав Зеленський після зустрічі з Сунаком.

Президент також додав, що якби Україні надали подібні гарантії у 1991 році, то війна б не розпочалася.

Водночас Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи можна говорити про «гарантії безпеки» від Британії.

На пресконференції після підписання угоди Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово «гарантії» або фразу «безпекові гарантії».

Натомість британський прем'єр Ріші Сунак обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться саме про «безпекові запевнення» (security assurances).

Як відомо, ця термінологія має важливе політичне значення. Для України згадка про «безпекові запевнення» є токсичною, оскільки саме такий термін містився у назві сумнозвісного Будапештського меморандуму.

Саме через це Україна наполягає на ухваленні «безпекових гарантій» — на які, втім, не готові партнери.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила, що виділить Україні 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги у 2024 фінансовому році. За словами прем'єр-міністра країни Ріші Сунака, до цього пакету увійдуть додаткове обладнання до ППО, додаткова протитанкова зброя, додаткові ракети далекого радіусу дії та тисячі снарядів.