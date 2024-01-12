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Візит Сунака до Києва - угода про безпеку та найбільший пакет допомоги з початку війни
Візит Сунака до Києва — угода про безпеку та найбільший пакет допомоги з початку війниhttps://racurs.ua/ua/n191295-vizyt-sunaka-do-kyieva-ugoda-pro-bezpeku-ta-naybilshyy-paket-dopomogy-z-pochatku-viyny.htmlРакурс
Велика Британія надасть великий пакет військової допомоги для України розміром 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Це найбільший пакет допомоги з початку війни.
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Пакет включатиме додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети далекого радіусу дії, тисячі снарядів.
Також будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових, заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва 12 січня.
Крім того, Україна та Британія підписали безпековий договір, який діятиме до вступу в НАТО.
Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, країнами G7 та державами, що до них приєдналися.
Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна би не почалася, — заявив Зеленський після зустрічі з Сунаком.
Британський прем'єр повідомив, що це «перше з безпекових запевнень, які підписує Україна». Він заявив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети.
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