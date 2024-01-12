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Угорський покидьок і надалі шантажує Європу за кремлівські гроші
Єврокомісія обговорює поступки Орбану, аби ухвалити 50 млрд євро підтримки для Україниhttps://racurs.ua/ua/n191294-ievrokomisiya-obgovoruie-postupky-orbanu-aby-uhvalyty-50-mlrd-ievro-pidtrymky-dlya-ukrayiny.htmlРакурс
Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині у деяких питаннях, щоб подолати її вето на пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро.
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Financial Times пише, що потенційна поступка — погодитися на щорічні аудити допомоги Україні та впровадження «аварійного гальмування», за яким будь-яка країна ЄС зможе винести на обговорення питання виплат Україні.
Також у 2025 році премʼєру Угорщини Віктору Орбану можуть дати можливість зупинити фінансування на середині шляху.
У рамках потенційної угоди ЄС погодиться включати перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли можна буде оцінити, чи потрібні Україні вся ця сума, а також чи виконав Київ вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дало б Орбану можливість накласти вето на її продовження.
Джерела видання повідомляють, що комісія також готова погодитися на щорічні перевірки та включення пункту про «аварійне гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе висловити стурбованість щодо допомоги Україні.
На запитання, чи буде цього достатньо для того, щоб Орбан зняв вето, високопоставлений угорський чиновник відповів виданню:
Усе ще не впевнений, але, найімовірніше, так.
Ідея пункту про перегляд допомоги Києву щороку була вперше запропонована Угорщиною в жовтні, але інші лідери ЄС тоді були проти, оскільки це дає змогу Орбану послідовно шантажувати ЄС.
Саміт Ради ЄС щодо 50-мільярдного пакета допомоги Україні на чотири роки запланований на 1 лютого.
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