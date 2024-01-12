Арахамія пояснив, що не сподобалося нардепам у законопроекті щодо мобілізації

https://racurs.ua/ua/n191293-arahamiya-poyasnyv-scho-ne-spodobalosya-nardepam-u-zakonoproekti-schodo-mobilizaciyi.html

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Лідер фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давід Арахамія пояснив, що не сподобалося парламентарям у законопроекті про мобілізацію.

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Йдеться, наприклад, питання мобілізації транспорту у ФОПів.

Ми сказали, що такого не може бути. Також ми не допустимо, щоб інваліди третьої групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії? Питання щодо повісток електронною поштою взагалі не можна обговорювати, — сказав він 12 січня в ефірі телемарфону «Єдині новини».

За його словами, багато уваги підвищенню рівня навчання в учбових центрах.

Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про інвалідів — ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії? — розповів Арахамія.

Нардеп підтвердив, що є питання до пропозиції розсилати повістки електронною поштою.

Взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу, — заявив парламентар.

Він додав, що у комітеті Ради багато часу присвятили темі навчання мобілізованих. Парламент хоче, аби в новому законі була норма про обов’язковий навчальний курс.

Ми багато уваги присвятили підвищенню рівня навчання в учбових центрах, тому що ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, на передовій, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули і більше немає ніяких навичок. Таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в законі в рекомендаціях записали, що це має бути обов’язковий курс. Ненавчені солдати — це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні, — розповів Арахамія.

Терміни подачі нового законопроєкту ще невідомі, зазначив він.

Міноборони увечері 11 січня заявило, що вже готове винести нову редакцію законопроєкту на погодження уряду найближчим часом. Про це написав у себе на ФБ міністр Рустем Умєров.