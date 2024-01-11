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Міноборони готове до другої спроби внести закон щодо мобілізації в Раду
Міноборони готове внести нову редакцію закону щодо мобілізації в Радуhttps://racurs.ua/ua/n191267-minoborony-gotove-vnesty-novu-redakciu-zakonu-schodo-mobilizaciyi-v-radu.htmlРакурс
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони готове вносити нову редакцію законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації з урахуванням всіх пропозицій комітету Ради.
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Про це Умєров написав у себе на Фейсбук після того, як Кабмін відкликав першу редакцію законопроекта з парламенту. За 10 днів обговорення депутатам, військовим та урядовцям не вдалося дійти згоди щодо гострих кутів документа.
Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни, — додав він.
Умєров розповів, що над мобілізаційним законопроектом працювали півроку в робочій групі представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.
Міністр перерахував принципи мобілізаційного закону, який він готовий відстоювати:
- воїнам треба дати можливість відпочити;
- звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську;
- строковиків треба нарешті відпустити додому.
Тим часом законопроект про мобілізацію насправді має подавати президент — як Верховний головнокомандувач ЗСУ і як єдиний посадовець, який може надати законопроекту статус невідкладного, для негайного розгляду.
Законопроект про мобілізацію повернули на доопрацювання, оскільки у Верховній Раді його норми було б складно переробити, аби вони відповідали, зокрема, Конституції, заявив «Лізі» нардеп, член Комітету з нацбезпеки Роман Костенко.
Нардеп зазначив, що Генеральному штабу та Міністерству оборони потрібно конкретно проводити мобілізацію, а Верховна Рада відповідає за те, щоб вона була на законних підставах.
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