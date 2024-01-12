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На окупованій території Херсонщини досі не дістали тіла загиблих через теракт на ГЕС

На окупованій території Херсонщини досі не дістали тіла загиблих через теракт на ГЕС

12 січ 2024, 15:49
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Ситуація на окупованій території Херсонщини — критична, щодня гинуть люди. З-під завалів будинків, зруйнованих через теракт на ГЕС, досі не дістали тіла померлих.


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Про це для медіа «Новини Приазовʼя» повідомила начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник.

Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у своїх власних оселях. Це і міське і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі яких шукають, — сказала вона.

За офіційними даними, які відомі українській владі, у Голій Пристані загинуло 10 людей, проте реальна кількість загиблих може бути значно більшою, зазначила Лінник.

Начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко назвала надкритичною ситуацію в Олешках.

Люди страждають, є поранені, є такі, в яких ампутовані кінцівки. Ми не завжди своєчасно про це дізнаємося. Деколи про це інформують люди, які виїхали. І це може бути через 10−14 днів. Але ми маємо загиблих, і насправді ми їх намагаємося підрахувати. Ми маємо знати про цих людей, які загинули в результаті війни, не будучи військовими, бо вони гинуть, — розповіла Гасаненко.

Джерело: Ракурс


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