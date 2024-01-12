На окупованій території Херсонщини досі не дістали тіла загиблих через теракт на ГЕС

https://racurs.ua/ua/n191292-na-okupovaniy-terytoriyi-hersonschyny-dosi-ne-distaly-tila-zagyblyh-cherez-terakt-na-ges.html

Ракурс

Ситуація на окупованій території Херсонщини — критична, щодня гинуть люди. З-під завалів будинків, зруйнованих через теракт на ГЕС, досі не дістали тіла померлих.

.

Про це для медіа «Новини Приазовʼя» повідомила начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник.

Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у своїх власних оселях. Це і міське і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі яких шукають, — сказала вона.

За офіційними даними, які відомі українській владі, у Голій Пристані загинуло 10 людей, проте реальна кількість загиблих може бути значно більшою, зазначила Лінник.

Начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко назвала надкритичною ситуацію в Олешках.