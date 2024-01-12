Штурмовики ЗСУ показали застосування в бою колісного дрона з кулеметом

https://racurs.ua/ua/n191291-shturmovyky-zsu-pokazaly-zastosuvannya-v-bou-kolisnogo-drona-z-kulemetom-video.html

Ракурс

Бійці 5 штурмової бригади ЗСУ показали застосування в бою колісного дрона з кулеметом. На відео він обстрілює російську позицію.

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Судячи з погоди, події на відео відбувалися минулого літа, однак його опублікували тільки зараз. На кадрах, ймовірно, робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю «ШаБля М2».

Цього робота у вересні 2023 року показував у Facebook міністр Михайло Федоров — його розробили учасники кластеру Brave1.

Тоді він писав, що турель тестують на передовій, а нещодавно повідомив, що держава вперше законтрактувала «ШаБлю».