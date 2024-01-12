Загрозу наступу на Харків з боку Бєлгорода прокоментували в ОВА

У Харківській ОВА прокоментували можливість нового наступу росіян з боку Бєлгорода, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/ua/n191290-zagrozu-nastupu-na-harkiv-z-boku-bielgoroda-prokomentuvaly-v-ova.html

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Загрози наступу на Харківщину з боку російської Бєлгородщини наразі немає.

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Про це сьогодні, 12 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Противник імітує активність для відволікання уваги та залякування — на території рф фіксували приземлення літаків Іл, але вони привезли не війська, а ракети С-300, якими били по Харкову, — наголосив він. — Слідкуємо за ворогом 24/7. У окупантів немає сил і засобів для штурму з цього напрямку.

За словами Синєгубова, фіксується зменшення ворожих атак на Куп’янщині, але противник продовжує накопичувати сили на цьому напрямку. ЗСУ контролюють ситуацію.

Водночас тривають хаотичні обстріли виключно цивільної інфраструктури Харкова — окупанти тероризують населення області.

Тому звертаємося до жителів: у жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги! — зазначив чиновник.

Нещодавно британське видання The Telegraph з посиланням на джерело, близьке до ЗСУ, заявило, що росіяни нібито можуть після масованих обстрілів почати наземний наступ в Харківській області. Ймовірною датою видання називало 15 січня.