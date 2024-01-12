Митрополит УПЦ МП Василь Поворознюк отримав заочну підозру, фото: СБУ

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СБУ зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ МП Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово окупованому Луганську.

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Пол це сьогодні, 12 січня, повідомляють прес-служби СБУ та Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства:

30 вересня 2022 року він прибув до кремля для участі у церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу рф;

будучи присутнім на вказаному заході як ієрарх УПЦ МП у церковному одязі, він своєю присутністю фактично підтримав незаконне приєднання окупованих територій України до рф та спонукав своїм прикладом вірян єпархії також надати підтримку незаконним рішенням та діям держави-агресора;

у травні того ж року Поворознюк був на засіданні «круглого столу», який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника. Тоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття так званої «резолюції», де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті;

у ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів він героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поворознюку про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Раніше за поданням СБУ РНБО застосувала до нього санкції.