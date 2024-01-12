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Митрополит УПЦ МП Василий Поворознюк получил заочное подозрение, фото: СБУ

Заочное подозрение получил митрополит УПЦ МП, благословивший «присоединение» Луганска к рф

12 янв 2024, 14:50
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СБУ зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ МП Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово окупованому Луганську.


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Пол це сьогодні, 12 січня, повідомляють прес-служби СБУ та Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства:

  • 30 вересня 2022 року він прибув до кремля для участі у церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу рф;
  • будучи присутнім на вказаному заході як ієрарх УПЦ МП у церковному одязі, він своєю присутністю фактично підтримав незаконне приєднання окупованих територій України до рф та спонукав своїм прикладом вірян єпархії також надати підтримку незаконним рішенням та діям держави-агресора;
  • у травні того ж року Поворознюк був на засіданні «круглого столу», який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника. Тоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття так званої «резолюції», де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті;
  • у ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів він героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поворознюку про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Раніше за поданням СБУ РНБО застосувала до нього санкції.

Оскільки клірик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності, — зазначають у СБУ.

Источник: Ракурс


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