Самые распространенные вредоносные программы 2023 года назвали в Госспецсвязи

В 2023 году значительно возросло количество киберинцидентов.

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У 2023 році кількість зареєстрованих кіберінцидентів в Україні зросла на 62,5%.

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Про це повідомляє прес-служба Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Протягом 2023 року за допомогою засобів системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки (СВВ) було:

опрацьовано близько 18 млрд подій, отриманих за допомогою засобів моніторингу, аналізу та передачі телеметричної інформації про кіберінциденти та кібератаки;

детектовано 133 млн підозрілих подій інформаційної безпеки (при первинному аналізі);

опрацьовано 148 тис. критичних подій інформаційної безпеки (потенційні кіберінциденти, виявлені шляхом фільтрації підозрілих подій ІБ та вторинного аналізу).

Крім того, безпосередньо аналітиками безпеки було зафіксовано та оброблено 1105 кіберінцидентів, що на 62,5% більше ніж за результатами 2022 року, — повідомили у відомстві.

Зазначається, що протягом 2023 року до СВВ було підключено 24 нових обʼєкти кіберзахисту з урядового, енергетичного та військового секторів.

Підсистемами, що належать до складу СВВ, за рік в автоматичному режимі було детектовано 1 млн 516 тис. 861 підозрілий унікальний файл. При цьому серед сімейств шкідливого програмного забезпечення, детектованих у подіях інформаційної безпеки категорії «02 Шкідливий програмний код», переважали: