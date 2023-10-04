60 кліриків УПЦ МП за час повномасштабної війни викрили на продажі зброї, порнографії та роботі на ворога

З початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, фото: «Духовний фронт України»

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За час повномасштабного російського вторгнення за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 — митрополити церкви.

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Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що серед викритих злочинів:

20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору;

18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки, — наголошують у СБУ.

У СБУ зазначають, що двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у рашистів. Йдеться про:

настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП, який у квітні 2022 року «здавав» російським окупантам учасників руху опору на території громади. За його «наводкою» загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень. Колаборанта засудили до 12 років ув’язнення, надалі його разом із полоненими російськими військовими вдалося обміняти на 63 українських захисників;

клірика Горлівської єпархії УПЦ МП, який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для «обрання» керівництва місцевої окупаційної адміністрації. Його засудили до семи років позбавлення волі, а згодом обміняли на українських захисників, які потрапили в полон рашистів.

Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію рф серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію частини території України, — зазначають у СБУ.

Також у СБУ повідомляють, що припинено громадянство України 19 представникам УПЦ МП, які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них — митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам рпц, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області, — зазначають у спецслужбі.

У СБУ зазначають, що за викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни, та наголошують, що з повагою ставляться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.