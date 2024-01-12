Штурмовики ВСУ показали применение в бою колесного дрона с пулеметом

https://racurs.ua/n191291-shturmoviki-vsu-pokazali-primenenie-v-bou-kolesnogo-drona-s-pulemetom-video.html

Ракурс

Бійці 5 штурмової бригади ЗСУ показали застосування в бою колісного дрона з кулеметом. На відео він обстрілює російську позицію.

.

Судячи з погоди, події на відео відбувалися минулого літа, однак його опублікували тільки зараз. На кадрах, ймовірно, робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю «ШаБля М2».

Цього робота у вересні 2023 року показував у Facebook міністр Михайло Федоров — його розробили учасники кластеру Brave1.

Тоді він писав, що турель тестують на передовій, а нещодавно повідомив, що держава вперше законтрактувала «ШаБлю».