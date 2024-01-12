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Ракурс
Штурмовики ВСУ показали применение в бою колесного дрона с пулеметом

Штурмовики ВСУ показали применение в бою колесного дрона с пулеметом (ВИДЕО)

12 янв 2024, 15:40
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Бійці 5 штурмової бригади ЗСУ показали застосування в бою колісного дрона з кулеметом. На відео він обстрілює російську позицію.


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Судячи з погоди, події на відео відбувалися минулого літа, однак його опублікували тільки зараз. На кадрах, ймовірно, робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю «ШаБля М2».

Цього робота у вересні 2023 року показував у Facebook міністр Михайло Федоров — його розробили учасники кластеру Brave1.

Тоді він писав, що турель тестують на передовій, а нещодавно повідомив, що держава вперше законтрактувала «ШаБлю».

Источник: Ракурс


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