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Штурмовики ВСУ показали применение в бою колесного дрона с пулеметом
Штурмовики ВСУ показали применение в бою колесного дрона с пулеметом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191291-shturmoviki-vsu-pokazali-primenenie-v-bou-kolesnogo-drona-s-pulemetom-video.htmlРакурс
Бійці 5 штурмової бригади ЗСУ показали застосування в бою колісного дрона з кулеметом. На відео він обстрілює російську позицію.
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Судячи з погоди, події на відео відбувалися минулого літа, однак його опублікували тільки зараз. На кадрах, ймовірно, робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю «ШаБля М2».
Цього робота у вересні 2023 року показував у Facebook міністр Михайло Федоров — його розробили учасники кластеру Brave1.
Тоді він писав, що турель тестують на передовій, а нещодавно повідомив, що держава вперше законтрактувала «ШаБлю».
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