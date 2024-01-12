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Еврокомиссия обсуждает уступки Орбану, чтобы принять 50 млрд евро поддержки для Украиныhttps://racurs.ua/n191294-evrokomissiya-obsujdaet-ustupki-orbanu-chtoby-prinyat-50-mlrd-evro-podderjki-dlya-ukrainy.htmlРакурс
Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині у деяких питаннях, щоб подолати її вето на пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро.
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Financial Times пише, що потенційна поступка — погодитися на щорічні аудити допомоги Україні та впровадження «аварійного гальмування», за яким будь-яка країна ЄС зможе винести на обговорення питання виплат Україні.
Також у 2025 році премʼєру Угорщини Віктору Орбану можуть дати можливість зупинити фінансування на середині шляху.
У рамках потенційної угоди ЄС погодиться включати перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли можна буде оцінити, чи потрібні Україні вся ця сума, а також чи виконав Київ вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дало б Орбану можливість накласти вето на її продовження.
Джерела видання повідомляють, що комісія також готова погодитися на щорічні перевірки та включення пункту про «аварійне гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе висловити стурбованість щодо допомоги Україні.
На запитання, чи буде цього достатньо для того, щоб Орбан зняв вето, високопоставлений угорський чиновник відповів виданню:
Усе ще не впевнений, але, найімовірніше, так.
Ідея пункту про перегляд допомоги Києву щороку була вперше запропонована Угорщиною в жовтні, але інші лідери ЄС тоді були проти, оскільки це дає змогу Орбану послідовно шантажувати ЄС.
Саміт Ради ЄС щодо 50-мільярдного пакета допомоги Україні на чотири роки запланований на 1 лютого.
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