Венгерский подонок и дальше шантажирует Европу за кремлевские деньги

https://racurs.ua/n191294-evrokomissiya-obsujdaet-ustupki-orbanu-chtoby-prinyat-50-mlrd-evro-podderjki-dlya-ukrainy.html

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Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині у деяких питаннях, щоб подолати її вето на пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро.

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Financial Times пише, що потенційна поступка — погодитися на щорічні аудити допомоги Україні та впровадження «аварійного гальмування», за яким будь-яка країна ЄС зможе винести на обговорення питання виплат Україні.

Також у 2025 році премʼєру Угорщини Віктору Орбану можуть дати можливість зупинити фінансування на середині шляху.

У рамках потенційної угоди ЄС погодиться включати перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли можна буде оцінити, чи потрібні Україні вся ця сума, а також чи виконав Київ вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дало б Орбану можливість накласти вето на її продовження.

Джерела видання повідомляють, що комісія також готова погодитися на щорічні перевірки та включення пункту про «аварійне гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе висловити стурбованість щодо допомоги Україні.

На запитання, чи буде цього достатньо для того, щоб Орбан зняв вето, високопоставлений угорський чиновник відповів виданню:

Усе ще не впевнений, але, найімовірніше, так.

Ідея пункту про перегляд допомоги Києву щороку була вперше запропонована Угорщиною в жовтні, але інші лідери ЄС тоді були проти, оскільки це дає змогу Орбану послідовно шантажувати ЄС.

Саміт Ради ЄС щодо 50-мільярдного пакета допомоги Україні на чотири роки запланований на 1 лютого.