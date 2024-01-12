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Ракурс
Визит Сунака в Киев - соглашение о безопасности и крупнейший пакет помощи с начала войны

Визит Сунака в Киев — соглашение о безопасности и крупнейший пакет помощи с начала войны

12 янв 2024, 16:25
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Велика Британія надасть великий пакет військової допомоги для України розміром 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Це найбільший пакет допомоги з початку війни.


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Пакет включатиме додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети далекого радіусу дії, тисячі снарядів.

Також будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових, заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва 12 січня.

Крім того, Україна та Британія підписали безпековий договір, який діятиме до вступу в НАТО.

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, країнами G7 та державами, що до них приєдналися.

Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна би не почалася, — заявив Зеленський після зустрічі з Сунаком.

Британський прем'єр повідомив, що це «перше з безпекових запевнень, які підписує Україна». Він заявив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети.

Источник: Ракурс


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