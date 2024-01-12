Визит Сунака в Киев - соглашение о безопасности и крупнейший пакет помощи с начала войны

https://racurs.ua/n191295-vizit-sunaka-v-kiev-soglashenie-o-bezopasnosti-i-krupneyshiy-paket-pomoschi-s-nachala-voyny.html

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Велика Британія надасть великий пакет військової допомоги для України розміром 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Це найбільший пакет допомоги з початку війни.

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Пакет включатиме додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети далекого радіусу дії, тисячі снарядів.

Також будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових, заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва 12 січня.

Крім того, Україна та Британія підписали безпековий договір, який діятиме до вступу в НАТО.