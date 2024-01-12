Спецпредставниця США нагадала українській владі про призначення голови Рахункової палати всупереч рекомендаціям G7

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська

https://racurs.ua/ua/n191304-specpredstavnycya-ssha-nagadala-ukrayinskiy-vladi-pro-pryznachennya-golovy-rahunkovoyi-palaty.html

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Спецпредставниця США з питань відбудови України Пріцкер 12 січня обговорила з представниками української влади сумнівне призначення очільниці Рахункової палати всупереч рекомендаціям G7.

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Ми говорили про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати процедури перевірки кандидатів, щоб і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції, — пояснила вона, відповідаючи на запитання «Європейської правди».

Утім, Пріцкер не стала уточнювати очікування Вашингтону з цього приводу, наголосивши лише, що США «не будуть мовчати» у разі інших призначень без перевірки.

Минулої середи Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати попри застереження послів «Групи семи».

До цього вона мала посаду голови АМКУ, а до призначення в АМКУ вона займалася організацією закупівель ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та мала низку приватних компаній.

ЗМІ з’ясували, що сестра Ольги Піщанської Світлана стала директором італійської компанії, на яку раніше була оформлена вілла на узбережжі курорту Форте-дей-Мармі, що належить президенту Зеленському. Світлана Піщанська також фігурувала серед великих спонсорів партії «Слуга народу» та заявляла про особисте знайомство з президентом.

Своєю чергою, Піщанська стверджувала, що у разі її кар'єрного зростання після обрання Зеленського «про кумівство не йдеться».

Міжнародні партнери та організації закликали Київ не поспішати з призначенням і спочатку врегулювати діяльність Рахункової палати на законодавчому рівні.

Питання про призначення Піщанської було на порядку денному ще 21 грудня минулого року, але тоді депутати не проголосували за її призначення.