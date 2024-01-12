Росіяни зупинили наступ під Куп'янськом і частково перейшли в оборону – аналітик BILD

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Росіяни зупинили наступ під Куп’янськом і частково перейшли в оборону.

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За даними журналіста BILD Юліана Репке, з кінця грудня російські війська припинили масштабні атаки бронетехніки на село Синьківка Харківської області. Цей населений пункт вони намагалися взяти, щоб наступати далі на Куп’янськ.

Вже близько двох тижнів в атаку там ідуть лише окремі піхотні частини без підтримки бронетехніки. Водночас ЗСУ вдалося перейти в частковий контрнаступ і зайняти деякі російські позиції поблизу Куп’янська.

В атаках українці використовують важку бронетехніку, наприклад, шведські БМП Strf 90. Вони підходять на відстань кількох метрів до російських окопів, що чинить не лише вогневий, але й потужний психологічний тиск на ворога.

Командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило в останні місяці, заявив 12 січня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.