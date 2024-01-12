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Россияне остановили наступление под Купянском и частично перешли в оборону – аналитик BILD
Россияне остановили наступление под Купянском и частично перешли в оборону — аналитик BILDhttps://racurs.ua/n191303-rossiyane-ostanovili-nastuplenie-pod-kupyanskom-i-chastichno-pereshli-v-oboronu-analitik-bild.htmlРакурс
Росіяни зупинили наступ під Куп’янськом і частково перейшли в оборону.
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За даними журналіста BILD Юліана Репке, з кінця грудня російські війська припинили масштабні атаки бронетехніки на село Синьківка Харківської області. Цей населений пункт вони намагалися взяти, щоб наступати далі на Куп’янськ.
Вже близько двох тижнів в атаку там ідуть лише окремі піхотні частини без підтримки бронетехніки. Водночас ЗСУ вдалося перейти в частковий контрнаступ і зайняти деякі російські позиції поблизу Куп’янська.
В атаках українці використовують важку бронетехніку, наприклад, шведські БМП Strf 90. Вони підходять на відстань кількох метрів до російських окопів, що чинить не лише вогневий, але й потужний психологічний тиск на ворога.
Командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило в останні місяці, заявив 12 січня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
Останнім часом, завдяки діям наших оборонців, наступ російської армії регулярно зазнавав невдач та ворог мав великі втрати. Разом з тим, противник продовжує наступати на декількох напрямках та має для цього необхідні ресурси, — написав Сирський.
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