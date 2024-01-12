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Правительство анонсировало индексацию пенсий в марте
Правительство анонсировало индексацию пенсий в мартеhttps://racurs.ua/n191302-pravitelstvo-anonsirovalo-indeksaciu-pensiy-v-marte.htmlРакурс
У березні цього року держава проведе індексацію пенсій. За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії зростуть в середньому на 13%.
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Як написав у своїх соцмережах очільник Кабміну Денис Шмигаль, загалом соцвидатки держбюджету у 2024 році складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж минулого року.
Ми вже об'єднали у Пенсійному фонді виплати пенсій, субсидій та соціальне страхування. Запускаємо електронний кейс-менеджмент. Це підхід, який дозволить індивідуально підійти до підтримки українських родин. Всі організаційні процеси будуть спрощені й автоматизовані, — написав Шмигаль.
Нагадаємо, станом на початок січня 2024 року пенсії у понад 10 тис. грн отримували 1,15 млн українців, що становить лише 10,9% від загальної кількості пенсіонерів. Водночас пенсії менш як 4 тис. грн отримували понад 50% пенсіонерів.
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