Пенсию менее 4 тыс. грн имеет более 50% получателей

https://racurs.ua/n191219-pensiu-menee-4-tys-grn-imeet-bolee-50-poluchateley.html

Ракурс

Станом на початок січня 2024 року пенсії у понад 10 тис. грн отримували 1,15 млн українців, що становить лише 10,9% від загальної кількості пенсіонерів. Водночас пенсії менш як 4 тис. грн отримували понад 50% пенсіонерів.

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За даними Пенсійного фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10 млн 516 тис. 537 осіб. Середня пенсія дорівнює 5 тис. 385,25 грн.

Найвищі пенсії отримують у Києві. Її середній розмір становить 7 тис. 248,97 грн. Найменші — на Вінниччині — 4 тис. 532,66 грн.

Пенсії та допомоги платитимемо вчасно, — про це напередодні Нового року заявив Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр України зазначив, що торік держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов’язань. У структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%.

Цьогоріч це буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги платитимемо вчасно. Є внутрішні ресурси, а також підтримка від наших партнерів, — упевнений Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд України може зіткнутися з перспективою затримки виплати пенсій і зарплат держслужбовцям, якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення обіцяної фінансової допомоги найближчим часом.