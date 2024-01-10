Рада назначила новую главу Счетной палаты вопреки советам G7

Верховна Рада голосами «слуг», ОПЗЖ і депутатських груп призначили головою Рахункової палати подругу президента і його сусідку з Кривого Рогу Ольгу Піщанську.

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За — 252 депутати.

Піщанська — колишня очільниця Антимонопольного комітету.

Раніше міжнародні партнери та організації закликали Київ не поспішати з призначенням і спочатку врегулювати діяльність Рахункової палати на законодавчому рівні.

Питання про призначення Піщанської було на порядку денному ще 21 грудня минулого року, але тоді депутати не проголосували за її призначення.

В системі органів державної влади Рахункова палата посідає особливо важливе місце і мав би бути реально ефективним. Але чомусь його сприймають лише як «васала» Верховної Ради України.

Посли країн «Групи семи» публічно закликали не призначати членів Рахункової палати до зміни процедури відбору. Вони зауважували, що до ухвалення закону про реформу ці призначення «підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою».