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Минометчики ВСУ одним выстрелом уничтожили группу оккупантов. Фото:
Минометчики ВСУ одним выстрелом уничтожили группу оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191367-minometchiki-vsu-odnim-vystrelom-unichtojili-gruppu-okkupantov-video.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують зазнавати військових втрат на фронті.
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На одній із ділянок бойових дій бійці мінометників 22-ї ОМБр лише одним прицільним ударом ліквідували ворожу групу. Про це 22-га окрема механізована бригада Збройних сил України 14 січня повідомила у Facebook.
Розвідувальний дрон зафіксував групу загарбників, які метушилися в окопі. Окупанти згодом зібралися разом і по них відразу відпрацювали бійці Сил оборони. На кадрах можна побачити, як міна влучає точно в ціль.
Один влучний постріл — мінус гурт окупантів! Гарна робота наших мінометників. Боротьба триває! — йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою дрона-камікадзе знищили поблизу Куп’янська Харківської області російську самохідну артилерійську установку «Мста-С».
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