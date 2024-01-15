Залужный подтвердил сбитие вражеских самолетов А-50 и Ил-22. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n191376-zalujnyy-oficialno-podtverdil-sbitie-vrajeskih-samoletov-a-50-i-il-22-video.html

Ракурс

Збройні сили України знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22.

.

Інформацію про збиття двох літаків противника над акваторією Азовського моря офіційно підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував за професійну роботу Повітряним силам. Відповідний допис 15 січня з’явився на його Telegram-каналі.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно й наголосили, що далі буде.

Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22! — йдеться у повідомленні командування у Telegram.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Мисягін та речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук повідомляли, що близько 21.00 14 січня українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох літаках Військово-космічних сил рф, а саме — літаку радіолокаційного виявлення та управління А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22, які перебували над акваторією Азовського моря.

Літак-розвідник А-50 зник з радарів у районі Азовського моря, а Іл-22 все ще намагався долетіли до найближчого аеродрому для аварійної посадки, але зник з радарів в районі Керчі.

ДРЛО А-50 призначений для визначення розташування об'єктів та коригування ударів по них. Всього на озброєнні армії рф є три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує близько 330 млн дол. У 2023 році один з А-50 був пошкоджений на російському аеродромі «Мачулищі» після атаки БПЛА.

А літак Іл-22М — це повітряний командний пункт, з якого можна керувати військами під час бойових дій. Літак цього типу перебуває у повітрі та його начебто неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами. У назві літака іноді ще використовують абревіатуру ПЗПУ (повітряний захищений пункт управління).