Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия обстрела Берислава в Херсонской области. Фото:

Четверо спасателей получили ранения в результате обстрелов Херсонщины (ФОТО)

15 янв 2024, 13:20
999

Херсонська область продовжує потерпати від російських обстрілів.


.

Ворог регулярно обстрілює мирні населені пункти. У понеділок, 15 січня, загарбники завдали ударів по Станіславу. Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Постраждала й місцева мешканка. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Також під обстріл потрапив і медичний заклад. Росіяни пошкодили будівлю та автомобіль швидкої допомоги.

Вранці Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни 15 січня атакували пункт «швидкої» у Станіславі.

Наслідки обстрілу Берислава на Херсонщині. Фото: МВС

Наслідки обстрілу Берислава на Херсонщині. Фото: МВС

Наслідки обстрілу Берислава на Херсонщині. Фото: МВС

Наслідки обстрілу Берислава на Херсонщині. Фото: МВС

Нагадаємо, 13 січня російські окупанти обстріляли село Веселе Харківського району Харківської області. Внаслідок вибуху керованої авіабомби пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу та задокументували наслідки збройної агресії рф.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров