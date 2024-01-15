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Наслідки обстрілу Берислава на Херсонщині. Фото: МВС
Четверо рятувальників зазнали поранень внаслідок обстрілів Херсонщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191378-chetvero-ryatuvalnykiv-zaznaly-poranen-vnaslidok-obstriliv-hersonschyny-foto.htmlРакурс
Херсонська область продовжує потерпати від російських обстрілів.
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Ворог регулярно обстрілює мирні населені пункти. У понеділок, 15 січня, загарбники завдали ударів по Станіславу. Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Постраждала й місцева мешканка. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Також під обстріл потрапив і медичний заклад. Росіяни пошкодили будівлю та автомобіль швидкої допомоги.
Вранці Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни 15 січня атакували пункт «швидкої» у Станіславі.
Нагадаємо, 13 січня російські окупанти обстріляли село Веселе Харківського району Харківської області. Внаслідок вибуху керованої авіабомби пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу та задокументували наслідки збройної агресії рф.