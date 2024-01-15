Наслідки обстрілу Берислава на Херсонщині. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n191378-chetvero-ryatuvalnykiv-zaznaly-poranen-vnaslidok-obstriliv-hersonschyny-foto.html

Ракурс

Херсонська область продовжує потерпати від російських обстрілів.

.

Ворог регулярно обстрілює мирні населені пункти. У понеділок, 15 січня, загарбники завдали ударів по Станіславу. Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Постраждала й місцева мешканка. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Також під обстріл потрапив і медичний заклад. Росіяни пошкодили будівлю та автомобіль швидкої допомоги.

Вранці Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни 15 січня атакували пункт «швидкої» у Станіславі.

Нагадаємо, 13 січня російські окупанти обстріляли село Веселе Харківського району Харківської області. Внаслідок вибуху керованої авіабомби пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу та задокументували наслідки збройної агресії рф.