россия существенно завышает численность своей армии. Фото:

https://racurs.ua/n191382-rf-suschestvenno-zavyshaet-chislennost-svoey-armii-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Чисельність Збройних сил росії кремлівська пропаганда суттєво завищує.

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Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв 11 січня заявив, що у 2023 році до армії рф вступило 500 тис. осіб. Однак ця цифра роздута. Крім того, російських окупантів на війну проти України переважно набирають з бідних та сільських російських регіонів. Про це 15 січня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Цілком ймовірно, що ця цифра суттєво завищена, — йдеться у зведенні.

Британська розвідка зазначила, що для поповнення лава Збройних сил рф вороже командування з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракти з російською армією. Останні дані, опубліковані «Медіазоною» та російською службою ВВС, свідчать про те, що в ході війни загинули щонайменше п’ять росіян 2005 року народження.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомляла, що вросії відновили радянський контррозвідувальний підрозділ «СМЕРШ», який існував у 1941−1946 роках. Зараз незрозуміло, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.