ВСУ стали первыми в мире, кто сбил самолет ДРЛВ А-50. Фото: Генштаб

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Ракурс

Збиття російського А-50 у небі над Азовським морем 14 січня стало першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення.

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До цього моменту знищення літака ДРЛВ вважалося неможливим, бо ці повітряні машини намагаються уникати переднього краю лінії фронту та тримаються якомога далі від зони дії систем ППО. Крім того, такі типи літаків у повітрі постійно захищають винищувачі, які здійснюють супровід. Про це повідомило видання Defense Express.

Ще ніхто в історії не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення й ЗСУ вкотре здійснили те, що вважалось неможливим й ніхто ніколи не робив, — пишуть автори статті.

Зазначається, що ДРЛВ дуже дефіцитний для російських Збройних сил. Армія країни агресора має «на папері» лише дев’ять таких машин — три ще радянські А-50 та шість модернізованих А-50У, один з яких був пошкоджений у 2023 році на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі. Однак реальна кількість цих машин у льотному стані є невідомою.

А повітряні пункти управління Іл-22 росія вже не вперше втрачає після початку повномасштабної війни. У квітні 2022 року одну таку машину знищили Повітряні сили ЗСУ, ще один Іл-22 був знищений у червні 2023 року під час заколоту «вагнерівців».

Тим часом у мережі опублікували фото, імовірно, Іл-22, який підбили ЗСУ. Пошкоджений російський літак, очевидно, приземлився в Анапі. Але судячи з кадрів, навряд чи він найближчим часом зможе повноцінно функціонувати.

Нагадаємо, 14 січня українські військові атакували в Азовському морі два літаки Військово-космічних сил рф, а саме — літак радіолокаційного виявлення та управління А-50 ДРЛО та повітряний пункт управління ворога Іл-22.

Літак-розвідник А-50 зник з радарів в акваторії моря, а Іл-22 все ще намагався долетіли до найближчого аеродрому для аварійної посадки, але зник з радарів в районі Керчі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив знищення двох літаків та подякував за професійну роботу Повітряним силам.

Джерело: Defense Express