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Так провожали на войну наши предки – появилась песня участницы Нацотбора Евровидения, она невеста штурмовика

Так провожали на войну наши предки — появилась песня участницы Нацотбора Евровидения, она невеста штурмовика (ВИДЕО)

15 янв 2024, 16:14
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У мережі з’явилася пісня учасниці Нацвідбору Євробачення.


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Інгрет Костенко — наречена бійця Третьої штурмової бригади.

Про вдячність захисниками, і про те, як на кожного з них чекають з великої війни. Присвячується усім матерям, дочкам та дружинам українських воїнів. Боронити та зберігати наші традиції ми можемо тільки разом, — підписали пісню в YouTube.

INGRET виступить під № 2 у фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024» 3 лютого.

INGRET (справжнє ім’я: Інгрет Костенко) народилася 16 жовтня 1997 року у Вінниці. Вона альтернативна українська співачка, авторка пісень і музики.

Источник: Ракурс


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