Так проводжали на війну наші предки - з'явилася пісня учасниці Нацвідбору Євробачення, вона наречена штурмовика

https://racurs.ua/ua/n191386-tak-provodjaly-na-viynu-nashi-predky-z-yavylasya-pisnya-uchasnyci-nacvidboru-ievrobachennya.html

Ракурс

У мережі з’явилася пісня учасниці Нацвідбору Євробачення.

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Інгрет Костенко — наречена бійця Третьої штурмової бригади.

Про вдячність захисниками, і про те, як на кожного з них чекають з великої війни. Присвячується усім матерям, дочкам та дружинам українських воїнів. Боронити та зберігати наші традиції ми можемо тільки разом, — підписали пісню в YouTube.

INGRET виступить під № 2 у фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024» 3 лютого.

INGRET (справжнє ім’я: Інгрет Костенко) народилася 16 жовтня 1997 року у Вінниці. Вона альтернативна українська співачка, авторка пісень і музики.