Турция проигнорировала Давосский форум – Bloomberg назвал причину

https://racurs.ua/n191391-turciya-proignorirovala-davosskiy-forum-bloomberg-nazval-prichinu.html

Ракурс

Туреччина проігнорувала Давоський форум через позицію щодо війни в Ізраїлі.

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Президент Реджеп Ердоган попросив чиновників своєї країни пропустити Всесвітній економічний форум у Давосі. Це нібито пов’язано із позицією його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Вloomberg зазначає, що рішення Ердогана відкликати своїх високопосадовців із саміту ускладнює спроби Туреччини відновити зв’язки з глобальними інвесторами після того, як роки нетрадиційної політики відштовхнули їх.

Туреччина — на відміну від США та Європейського Союзу — не вважає ХАМАС терористичною організацією.

Анонімні джерела видання зазначають, що Давоський саміт планував відвідати міністр казначейства та фінансів Туреччини Мехмет Шімшек, допоки цей намір не було скасовано рішенням президента.

Рішення Ердогана відкликати своїх високопосадовців із саміту, за словами видання, ускладнює спроби Туреччини відновити зв’язки з глобальними інвесторами після того, як роки нетрадиційної політики відштовхнули їх.

Крім того, німецький канцлер Олаф Шольц пропустить Всесвітній економічний форум у Давосі 15−19 січня. Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, утім, зазначив, що ФРН буде «сильно представлена» у Давосі главою відомства канцлера, міністрами економіки, закордонних справ і економічного розвитку.

У мінекономіки Німеччини повідомили, що віцеканцлер ФРН Роберт Габек планує провести переговори щодо продовження допомоги Україні з українською колегою, першим віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко.