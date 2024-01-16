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Ракурс
Уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса, скриншот видео

HIMARS уничтожил российский ЗРК «Оса» на Южном направлении (ВИДЕО)

16 янв 2024, 09:26
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На Південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру Сил спецоперацій, попри погану видимість, виявив російський зенітно-ракетний комплекс «Оса», котрий ворог застосовував проти українських військ.


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Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України. Відповідне відео сьогодні, 16 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.

Унаслідок вогневого ураження зенітно-ракетний комплекс противника знищено вщент, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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