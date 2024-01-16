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Знищення російського зенітно-ракетного комплексу, скріншот відео
HIMARS знищив російський ЗРК «Оса» на Південному напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191405-himars-znyschyv-rosiyskyy-zrk-osa-na-pivdennomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру Сил спецоперацій, попри погану видимість, виявив російський зенітно-ракетний комплекс «Оса», котрий ворог застосовував проти українських військ.
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Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України. Відповідне відео сьогодні, 16 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.
Унаслідок вогневого ураження зенітно-ракетний комплекс противника знищено вщент, — вказано в описі відео.