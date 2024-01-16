Іран завдав ракетного удару неподалік від об'єктів США в іракському Курдистані

Іран завдав ракетного удару по Іраку, скріншот відео

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Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про завдання удару балістичними ракетами по «шпигунських центрах» в Іраку в ніч на сьогодні, 16 січня.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Удару були завдані на північний схід від столиці іракського Курдистану Ербіля по житловому району поблизу консульства США. За інформацією агентства, внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще шістьох поранених госпіталізували.

Іран обіцяв помститися за вбивство трьох гвардійців у Сирії минулого місяця, які служили там військовими радниками.

У відповідь на нещодавні звірства сіоністського режиму, що призвели до вбивства командирів Гвардії і Осі Опору … один з головних шпигунських штабів Моссаду в іракському Курдистані був знищений балістичними ракетами, — вказано в заяві КВІР.

Окрім цих ударів, в іранській гвардії також заявили, що «випустили низку балістичних ракет у Сирії та знищили виконавців терористичних операцій» в Ірані, включаючи «Ісламську державу».

Держдеп США вже засудив атаки під Ербілем, назвавши їх «необачними», але офіційні особи заявили, що жодні американські об'єкти не зазнали атаки і жертв серед американців немає.

Ми відстежили ракети, які впали на півночі Іраку і півночі Сирії. Жоден американський персонал чи об'єкти не були націлені, — заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едріенн Вотсон. — Ми продовжимо оцінювати ситуацію, але перші ознаки вказують на те, що це була необдумана і неточна серія ударів.

Джерело: Reuters