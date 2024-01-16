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Захисники України ліквідували вже понад 372 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
1110 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n191403-1110-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 372 тис. 90 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 110 осіб. Про це сьогодні, 16 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 113 танків;
- 11 тис. 358 бойових броньованих машин;
- 8 тис. 801 одиницю артилерійських систем;
- 961 одиницю РСЗВ;
- 653 одиницю засобів ППО;
- 331 літак;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 877 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 816 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 11 тис. 731 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 365 одиниць спеціальної техніки.
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