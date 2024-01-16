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Защитники Украины ликвидировали более 372 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1110 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

16 янв 2024, 08:26
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 372 тис. 90 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 110 осіб. Про це сьогодні, 16 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 113 танків;
  • 11 тис. 358 бойових броньованих машин;
  • 8 тис. 801 одиницю артилерійських систем;
  • 961 одиницю РСЗВ;
  • 653 одиницю засобів ППО;
  • 331 літак;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 877 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 816 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 731 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 365 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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