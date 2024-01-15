Бойцы ССО из миномета уничтожили подразделение оккупантов. Фото:

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Російська армія продовжує зазнавати військових втрат у районі Авдіївки.

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Воїни Сил спеціальних операцій з міномета ліквідували групу росіян на Авдіївському напрямку. Росіяни щоночі йдуть в атаку одним і тим же маршрутом. Про це командування ССО Збройних сил України повідомило у Telegram.

Згодом українські захисники відкрили по противнику вогонь з міномета. Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів знищено, ще двоє були поранені.

Нагадаємо, мінометники 22-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили на фронті групу російських загарбників. Для знищення ворожого підрозділу знадобився всього один постріл із міномета.