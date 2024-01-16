Владимир Зеленский и Йен Столтенберг, фото: Офис президента

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Давосі.

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Про це сьогодні, 16 січня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ході зустрічі:

Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом, а також наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони;

сторони також обговорили інші оборонні потреби України.

Зеленський подякував Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в захисті від російського вторгнення;

Зеленський і Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні.

Зазначається, що в ході зустрічі також було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі"