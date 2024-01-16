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Владимир Зеленский и Йен Столтенберг, фото: Офис президента

Зеленский встретился с генсеком НАТО в Давосе (ФОТО)

16 янв 2024, 13:38
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Давосі.


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Про це сьогодні, 16 січня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ході зустрічі:

  • Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом, а також наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони;
  • сторони також обговорили інші оборонні потреби України.
  • Зеленський подякував Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в захисті від російського вторгнення;
  • Зеленський і Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні.

Зазначається, що в ході зустрічі також було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі"

Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО, — вказано в повідомленні.

Володимир Зеленський та Єн Столтенберг, фото: Офіс президента

Источник: Ракурс


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