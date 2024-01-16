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Володимир Зеленський та Єн Столтенберг, фото: Офіс президента
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО у Давосі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191413-zelenskyy-zustrivsya-z-gensekom-nato-u-davosi-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Давосі.
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Про це сьогодні, 16 січня, повідомляє прес-служба Офісу президента.
В ході зустрічі:
- Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом, а також наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони;
- сторони також обговорили інші оборонні потреби України.
- Зеленський подякував Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в захисті від російського вторгнення;
- Зеленський і Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні.
Зазначається, що в ході зустрічі також було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі"
Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО, — вказано в повідомленні.
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