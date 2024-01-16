Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Знищення рашистів під Авдіївкою показали Сухопутні війська (ВІДЕО)

16 січ 2024, 12:57
999

Відео ліквідації російських загарбників під Авдіївкою опублікувало сьогодні, 16 січня, у своєму Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.


.

Ліквідація окупантів під Авдіївкою триває, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як по російській піхоті завдаються влучні удари FPV-дронами, а також здійснюється скидання вибухівки з безпілотників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів