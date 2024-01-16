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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Знищення рашистів під Авдіївкою показали Сухопутні війська (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191412-znyschennya-rashystiv-pid-avdiyivkou-pokazaly-suhoputni-viyska-video.htmlРакурс
Відео ліквідації російських загарбників під Авдіївкою опублікувало сьогодні, 16 січня, у своєму Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
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Ліквідація окупантів під Авдіївкою триває, — зазначається в описі відео.
На відео показано, як по російській піхоті завдаються влучні удари FPV-дронами, а також здійснюється скидання вибухівки з безпілотників.
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